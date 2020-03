Slachtoffer gezocht van aanranding in trein

Tijdens de treinrit tussen Amsterdam en Haarlem nam de man plaats naast de jonge dame en begon haar benen aan te raken. De vrouw gaf direct aan dat ze dit niet wilde en stond op om weg te lopen. Toen zij opstond, betastte de verdachte haar echter nogmaals. Op het station Haarlem stapte de man uit. Ook de getuigen verlieten hier de trein en waarschuwde meteen de politie.



De politie komt graag nog in contact met de jonge vrouw die de dupe werd van deze verdachte. Zij is waarschijnlijk rond de 19 jaar oud en is in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 februari doorgereisd richting Overveen en/of Zandvoort. Bent u deze vrouw, of weet u wie zij is? Of bent u ook getuige geweest van dit incident en heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Ook komt de politie graag in contact met vrouwen die mogelijk ook zijn lastiggevallen door deze verdachte. Uit onderzoek is gebleken dat niet uitgesloten kan worden dat deze verdachte dit vaker heeft gedaan.



Meld strafbaar gedrag bij de politie

Voor een onderzoek naar een (zeden)verdachte is het belangrijk dat de juiste en alle informatie binnenkomt bij de politie. Als de politie heeft vastgesteld dat wat u heeft meegemaakt vrijwel zeker strafbaar is, kunt u altijd aangifte doen. U kunt ook alsnog besluiten om alleen een melding te doen bij de politie. U bent degene die hierover beslist. Na een aangifte begint de politie een strafrechtelijk onderzoek. Na een melding gebeurt dit niet automatisch.



2020040627