Wat staat er nou in de schuur…

Rond 03:15 uur kwam bij de politie een melding binnen van een inbraak bij woning. Bij aankomst zagen de agenten dat de voordeur van de woning open stond en dat overal spullen lagen. De politie doorzocht de woning, maar de dader was nergens meer te bekennen. Daarop namen zij de aangifte van de bewoner op.



Toen de agenten aan het overleggen waren voor verder onderzoek, werd plotseling een man gezien die in de schuur stond. De agenten gingen er meteen naar toe en zagen dat de verdachte was gaan zitten. Hij kon geen kant meer op en had besloten om zich niet weer te verstoppen. De agenten waarschuwden de man en verzochten hem naar buiten te komen.



Toen de man hier gehoor aan gaf, werd hij aangehouden. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek.



2020043383