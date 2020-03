Politie zoekt specifieke getuigen aanrijding A10

De politie wil graag alsnog met deze omstanders in contact komen om hun verklaring als getuige op te nemen. Was u één van de personen die op zaterdag 22 februari 2020 stopten om hulp te verlenen, neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Mocht u de aanrijding die nacht hebben zien gebeuren, maar bent u op dat moment niet gestopt, dan zou de politie ook graag uw verklaring opnemen.