Gestolen voertuigen en auto-onderdelen in bedrijfspand

Via het GPS van de auto werd de politie op het spoor van deze locatie gezet waarna er bij het pand werd gekeken. Op dat moment reed daar een transporter weg. Deze reed vervolgens in de richting van Alphen aan den Rijn. Ondertussen werd onderzoek gedaan bij het pand waarna er onderdelen van auto’s en twee vermoedelijk gestolen auto’s werden gevonden. De bestuurder van de transporter werd in Alphen gezien en aangehouden in de wijk Ridderveld. Het gaat om een 34-jarige Alphenaar. Hij wordt verdacht van heling.



De politie nam alle auto-onderdelen, de twee auto’s en de transporter in beslag voor verder onderzoek.