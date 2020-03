Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar drugshandel en witwassen

Deze zaak betreft een typisch voorbeeld van ondermijning, omdat de verdachten het taxibedrijf mogelijk gebruikten om hun drugshandel mee te drijven. De vermenging van de onderwereld met de bovenwereld is één van de ‘criteria’ voor ondermijning. Criminelen maken gebruik van de legale diensten die in de bovenwereld beschikbaar zijn om hun illegale zaken te kunnen afhandelen. Op die manier raken onder- en bovenwereld met elkaar verweven, raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid in de samenleving af. De overheid treedt gezamenlijk op tegen dergelijke praktijken. In dit geval is het recherche-onderzoek naar de handel in verdovende middelen afgerond. Het onderzoek naar witwassen is nog in volle gang, de politie werkt hierin onder andere samen met de Belastingdienst en de gemeente Goes.