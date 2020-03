Drugslab aangetroffen in Lepelstraat

Via een anonieme tip kwam de politie in de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 maart 2020 op het spoor van het laboratorium in Lepelstraat. Toen agenten een onderzoek instelden in één van de loodsen op het terrein bleken daar drie mannen aanwezig te zijn. Ook bevond zich nog een man op het terrein waar de loods gevestigd was. De vier mannen zijn meteen aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij het in de loods aanwezige drugslab. Drie van de vier mannen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Zij zijn 50, 46 en 25 jaar oud. De vierde verdachte betreft de eigenaar van de loods. Alle verdachten zijn ingesloten en zullen later een verklaring mogen afleggen.

Woensdagmiddag is gestart met de ontruiming van de loods. De politie stelt een onderzoek in naar wat er exact gefabriceerd werd in de loods aan de Noorder Kreekweg.