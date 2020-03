Getuigen overval supermarktbezorger Korenaarstraat gezocht

Het slachtoffer is op 3 maart rond 08.00 uur aan het lossen en laden bij een winkel aan de Korenaarstraat in Rotterdam als hij wordt aangesproken door vier mannen die uit de richting van de Heemraadstraat komen. Zij vragen of hij een sigaret voor hen heeft. Als hij ontkennend antwoordt en door wil gaan met zijn werk krijgt hij een harde duw van een van hen. Hij valt hierdoor met zijn hoofd op de grond en raakt even buiten bewustzijn waarna ze zijn zakken onderzoeken. Omdat hij zich verweert, gaan zij er vandoor richting de Heemraadstraat maar nemen wel een contactloze betaalterminal mee.

Signalement dader(s): ·Dader 1: Man, negroïde, licht getinte huidskleur, 17-20 jaar, 180-185 lang, zwart kort kroes haar, tenger postuur. Gekleed in een zwart vest met capuchon en spijkerbroek.

Dader 2: Man, negroïde, donkere huidskleur, 17-20 jaar, 180-185 lang, zwart kort haar, tenger postuur. Gekleed zwart vest met capuchon en witte rits.

Dader 3 en 4, mannen, getinte huidskleur, geheel in het donker gekleed met capuchons.

Was u getuige van deze overval of was u rond dit tijdstip in de buurt en heeft u mogelijk iets gezien wat met deze zaak te maken heeft? Meld dit dan via de Opsporingstiplijn tel.: 0800-6070. Anoniem melden kan via tel.: 0800-7000.