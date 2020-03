Slachtoffer vechtpartij Noorder Kerkedijk gezocht

Wat de aanleiding is voor de ruzie is nog niet duidelijk. Mogelijk ging aan de vechtpartij een bijna-aanrijding vooraf tussen een bezorgscooter en twee voetgangers. Er is met verschillende getuigen en ruziemakers gesproken, maar het verhaal blijft vaag. Bij de ruzie was een aantal maaltijdbezorgers betrokken. De maaltijdbezorgers zijn in beeld, maar van het slachtoffer ontbreekt ieder spoor. Hij zou mogelijk een gebroken neus hebben opgelopen. Geweld mogen we nooit accepteren en daarom wil de politie ook graag spreken met het slachtoffer. Want alleen met het hele verhaal kunnen we dit geweld stoppen.