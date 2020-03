Agenten houden gezochte auto-inbreker aan

In de nacht van woensdag 4 maart op donderdag 5 maart surveilleren agenten in Wekerom. Rond 02.30 uur zien ze op de Oud Willinkhuizerweg een verdachte auto rijden. De agenten geven de auto een stopteken en controleren de auto. Tijdens de controle komen ze erachter dat één van de mannen gesignaleerd staat voor een auto-inbraak in Naarden. De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De agenten nemen ook de auto waar de mannen in rijden in beslag. De andere man is niet aangehouden.