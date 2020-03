Man aangehouden na achtervolging in Hoorn

De bestuurder, een 29-jarige man uit Hoorn, maakte meerdere verkeersovertredingen en reed op enig moment bijna meerdere weggebruikers aan. In Hoorn aangekomen ramde de bestuurder van de personenauto een politievoertuig. De bestuurder van de personenauto reed zichzelf enige tijd later klem in de Noorderkerksteeg en ging er te voet vandoor. Na een korte achtervolging te voet is de bestuurder alsnog aangehouden door de politie. Er is een speekseltest afgenomen bij de verdachte bestuurder, deze gaf een positief resultaat op cocaïne- en softdrugsgebruik. Er is een bloedproef afgenomen. Het rijbewijs is ingevorderd, de man is ingesloten voor nader verhoor.

2020044028