Politie zoekt getuigen van steekincident in Diemen

Er vindt rond 18.15 uur in de omgeving van de Ouddiemerlaan en Rode Kruislaan een confrontatie plaats tussen een aantal jongeren. Dat mondt uit in een steekincident, waarbij het slachtoffer in zijn been wordt gestoken. Twee verdachten, beide in het bezit van een steekwapen, rennen weg. In een nabij gelegen winkel wordt één van hen, een 15-jarige Amsterdammer, aangehouden. De andere verdachte is nog voortvluchtig. Volgens getuigen is hij weggerend in de richting van het centrum van Diemen.