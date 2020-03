Maaltijdbezorgers overvallen: politie zoekt getuigen

Rotterdam - Ook al hebben maaltijdbezorgers vaak geen contant geld bij zich, overvallers schromen niet een vuurwapen tegen hun hoofd te zetten. Onlangs was het helaas vier keer raak. Door de traumatische ervaring kan het slachtoffer vaak moeilijk een goed signalement geven. Voor de politie een lastig traject want waar en naar wie moeten we zoeken. De bezorger is het grootste slachtoffer. Een dergelijke ervaring laat vaak diepe sporen na. Heeft u iets gezien of gefilmd, deel het met de politie.