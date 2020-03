Vier slachtoffers doen aangifte: 'Scan geen QR-code van onbekenden!'

Achteraf blijkt dat deze oplichters diezelfde middag nog een veel grotere vis wisten binnen te halen. Een 17-jarige jongen uit IJzendijke was op het station in Middelburg en werd door twee onbekende jongemannen aangesproken. Zij vroegen of hij enkele euro's voor een treinkaartje wilde wisselen door het geld naar hun rekening over te maken. Hiervoor moest hij een QR-code scannen. De jongen uit Ijzendijke vond dat op dát moment niet vreemd, omdat hij vaker een QR-code gebruikte. Ook hier leek de transactie niet te lukken, want er werd geen geld van zijn bankrekening afgeschreven. Groot was zijn verbazing toen twee dagen later duizend euro van zijn bankrekening werd afgeschreven.