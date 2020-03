Twee verdachten aangehouden voor vernieling bus

Een buschauffeur van busmaatschappij De Lijn reed rond 20.00 uur over de Glacisweg in Hulst toen er midden op de kruising een auto bleef staan. De chauffeur kon de bocht niet maken omdat de auto daar bleef staan. Uit de auto kwam een man die met een soort ijzeren staaf tegen de voorruit van de bus aan sloeg. De ruit werd daardoor vernield. De chauffeur pakte de brandblusser uit zijn bus, stapte de bus uit en spoot de brandblusser leeg in de richting van de man. Deze stapte hierop in de auto en vertrok met hoge snelheid.

Getuigen die op straat liepen bevestigden dit verhaal aan de politie die even later ter plaatse kwam en ook een passagier uit de bus vertelde wat zij had gezien. De agenten namen een aangifte op van de chauffeur. Het verhaal van de buschauffeur wordt mogelijk ondersteund door camerabeelden van zijn dashcam, maar die worden nog onderzocht door de politie.

Door de buschauffeur en de getuigen werd een goede beschrijving gegeven van auto en de twee inzittenden. Deze zijn rond 20.45 uur aangehouden in de Rietstraat in Hulst. Het betreffen een man van 40 uit Clinge en een vrouw van 34 uit Terneuzen. Ze zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Donderdag worden de verdachten gehoord door rechercheurs. Tot nu toe is de aanleiding voor dit incident nog niet bekend.