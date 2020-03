Wat ze ook verzinnen...

Hiermee samen hangt ook het fenomeen insluipingen. Vooral in de buitengebieden sluiten mensen nog vaak hun buitendeuren niet af als ze even een boodschap gaan doen, of even naar de buren gaan. Voor u het weet sluipt er letterlijk iemand uw woning in en bent u uw spulletjes kwijt. Dat is ook de reden dat de politie vaak zogenoemde ‘voetjesacties’ houdt. Agenten controleren dan of er eenvoudige mogelijkheden zijn om een willekeurige woning binnen te komen. Is dat zo, dan leggen zij een papieren voetafdruk neer op de plek waar dus ook een inbreker of insluiper binnen had kunnen komen. Dergelijke acties hebben vaak op korte termijn wel het gewenste resultaat, want bij nacontrole blijkt vaak dat de toegang dan niet meer zo eenvoudig is, maar meer dan regelmatig nemen oude gewoontes toch weer de overhand en wordt er weer net zo makkelijk een poort of achterdeur opengelaten als voor de preventieve actie. Daarom, onthoud: ramen dicht, licht aan, deur op slot!

Kijk voor meer informatie op https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/

Van ons uit nog maar een keer een waarschuwing voor deze twee vervelende vormen van criminaliteit die u eenvoudig zelf kunt voorkomen.