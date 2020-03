Brand in ziekenhuis, getuigen gezocht

Omstreeks 21:20 uur kwam bij de hulpdiensten de melding binnen over een brand op de achtste verdieping van het pand, een kantoorafdeling. De brandweer wist de brand in de kiem te smoren. Niemand raakte gewond. De recherche startte een onderzoek en doet donderdag 5 maart sporenonderzoek. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.



Heeft u informatie?

In verband met het onderzoek komt de recherche graag in contact met mensen die woensdagavond 21:20 en het uur daarna iets is opgevallen in de omgeving van het ziekenhuis aan de Houtlaan dat met deze zaak te maken kan hebben. Ook als u op een andere manier informatie heeft die voor het onderzoek van belang kan zijn, komt de districtsrecherche in Leiden graag met u in contact via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.