Getuigen gewelddadige straatroof gezocht

Agenten kregen rond 20.00 uur een melding dat er mogelijk een mishandeling of een straatroof had plaatsgevonden. Na enige tijd zoeken, troffen zij op de Monsterseweg op een parkeerplaats vlakbij het Solleveldpad een gewonde man aan. Het slachtoffer, een 23-jarige man uit Den Haag, was zodanig gewond dat hij voor behandeling naar een ziekenhuis moest worden vervoerd. Hij kon pas een dag later gehoord worden. Hij verklaarde dat hij bij een parkeerterrein werd aangesproken door een man die, samen met een vrouw, bij een auto stond. Toen hij naar de man toeliep werd hij vrijwel direct geslagen en beroofd van enkele spullen.



Signalement verdachten

De man die hem sloeg was licht getint, slank, ongeveer 180 cm lang, 30 à 40 jaar oud en droeg een donkere broek, een dunne grijze coltrui en donkere schoenen. Hij droeg een kort baardje en had kort haar. De vrouw die erbij stond droeg een witte wollen trui.



Getuigen gezocht

De recherche van Den Haag West zoekt getuigen van deze straatroof. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft informatie neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem dan via M 0800-7000.