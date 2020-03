Verdachte aangehouden in Holtenstraat

Uit informatie bleek dat drugsgebruikers en –dealers regelmatig in deze buurt samenkwamen. Bewoners ondervinden hier veel overlast van en het gebruiken en dealen van drugs heeft grote invloed op de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk.

Wijkagent Gert-Frank van der Poel: “Drugsgebruik en drugshandel zorgen vaak voor verloedering van een wijk wat weer leidt tot een gevoel van onveiligheid. Dit wensen we niemand toe, want daar waar je woont, moet je je veilig voelen. De klachten van de bewoners zijn de reden dat we deze verdachte konden aanhouden. Blijf mij en mijn collega’s dus vooral aanspreken met informatie of klachten.”

Drugsoverlast

Bewoners kunnen veel last hebben van drugsgebruik en dealen in drugs. De handel vindt plaats in het illegale circuit en hierbij wordt geweld vaak niet geschuwd. Van dat geweld kunnen ook onschuldige omstanders de dupe worden. Heeft u vermoedens van drugshandel? Meld dit dan via 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Stichting M 0800 – 7000 doorgegeven.