Auto rijdt tegen stadhuis Nijkerk

Vlak na het incident gingen er al snel beelden rond waarop te zien is hoe de auto het stadhuis inrijdt. Wij hebben deze beelden ook gezien en nemen het mee in ons onderzoek. Daarnaast spreken we met getuigen, verzamelen we bewakingsbeelden en hebben we gesproken met de bestuurder van het voertuig.

Er zijn veel vragen over de toedracht en we zien dat daarover gespeculeerd wordt. Uit eerste onderzoek is gebleken dat de man op zoek was naar psychische hulp. Hij verklaarde dat hij op dat moment in psychische nood verkeerde en dat zijn handelen niet gericht was op de gemeente of medewerkers van de gemeente.