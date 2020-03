Dealernetwerk aangehouden

Politieonderzoek naar drugsdealen in de wijk Hoograven leidde naar een 25-jarige man uit Breukelen, die dinsdagavond 3 maart rond 23.00 uur in Hoograven werd aangehouden. Een deel van het netwerk om hem heen, dat ervan verdacht wordt de drugs te verwerken en weer verder te verhandelen werd in kaart gebracht. In dit kader werden dinsdagavond een 27-jarige man uit Utrecht aangehouden en woensdag 4 maart werd een derde verdachte, een 22-jarige Utrechter, aangehouden. Zij worden verdacht van handel in verdovende middelen. Donderdagavond 5 maart werd een vierde verdachte aangehouden. Deze verdachte, een 24-jarige Utrechter, zit nog vast.

In meerdere woningen in Utrecht, Breukelen en Soest werd zoeking gedaan. Hier werden o.a. harddrugs, geld, middelen om drugs te versnijden en dure merkkleding aangetroffen. Deze werden in beslag genomen.

Drugs

Drugs, vooral cocaïne, zijn een probleem in Midden-Nederland. De cocaïnehandel brengt allerlei ondermijnende criminaliteit met zich mee, wat zich uit in o.a. geweld, bedreigingen, witwassen en een onderwereld die misbruik maakt van legale organisaties, bedrijven en voorzieningen. Waar we ons het meeste zorgen over maken, is de aanwas van jongeren in de cocaïnehandel. Criminelen ronselen 16-, 17-jarigen en zetten hen in voor het plegen van zware misdaden. Met alle gevolgen van dien voor de samenleving én voor de jongeren en hun families. Wij werken er samen met andere organisaties hard aan om de drugshandel te remmen en te voorkomen dat jongeren de zware criminaliteit in worden gezogen.

Gezamenlijke aanpak Utrecht Zuid

Veiligheidspartners gaan in een gezamenlijke ‘Aanpak Zuid’ de gevolgen van de drugscriminaliteit op de wijken Hoograven, Rivierenwijk en Kanaleneiland tegen. Hierbij werken politie, gemeente Utrecht, Openbaar Ministerie en andere partners samen.