Identiteitscontrole leidt tot oplossing liquidatie uit 2001

Tot een uitzetting van Juri H. komt het echter niet. Op basis van een melding door de advocaat van de verdachte, in combinatie met zijn eigen mededeling dat hij iemand heeft vermoord, heropent de regionale recherche van de Eenheid Noord-Holland het onderzoek naar de liquidatie in 2001. Dit leidt ertoe dat agenten de man in mei 2019 aanhouden in zijn cel in Ter Apel.