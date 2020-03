Ontruimingen Tweebosbuurt afgerond

Omstreeks 08.00uur startte de ontruimingsoperatie in de Tweebosstraat. In genoemde staat werden twee gekraakte panden ontruimd. In een pand werd een 38-jarige man aangetroffen. Hij werd direct aangehouden. In de De La Reyweg en de Hilleweg werd een pand ontruimd. In de Riebeeksraat werden twee panden ontruimd. Daarbij werden negen personen aangehouden, acht Belgen en een man uit Litouwen. Hierna werden de panden weer overgedragen aan de woningbouwcorporatie.