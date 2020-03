Dankzij goed politiewerk bijna 30 gsm’s terug naar rechtmatige eigenaar

De politie moet van alle in beslag genomen spullen, dus in dit geval ook van alle 32 gsm’s, een afzonderlijke, zogeheten ‘kennisgeving van inbeslagneming’ opmaken. In die kennisgeving legt de politie vast wat ze in beslag heeft genomen, waar, wanneer en waarom dat gebeurd is, indien bekend wie het voorwerp in zijn of haar bezit had toen de politie het in beslag nam, en wat het precies is. Gaat het om een mobiele telefoon, dan legt de politie onder andere merk, type en kleur vast. Alle mobiele telefoons zijn daarna afzonderlijk verpakt. Een hulpofficier van Justitie beslist vervolgens wat er verder moet gebeuren. In dit geval heeft de hovJ beslist dat de telefoons voor nader onderzoek aan het bureau moesten worden gehouden. In de tussentijd kan er bijvoorbeeld gekeken worden of er sporen op een inbeslaggenomen goed zitten, die kunnen leiden tot het