Voor een middagje even 'echt' agent zijn

Foto: Een leerlinge mag zelf aan de slag met het laserapparaat

“Hierdoor leren kinderen wat er speelt in hun eigen wijk en maken ze kennis met het politiewerk”, aldus Larissa, begeleider van het project en Hoofdagentvan politieteam Tilburg Centrum. Het Politiekids project bestaat uit drie middagen, waarvan 5 maart de aftrap is.

Tijdens de eerste middag zijn de kinderen na een korte uitleg, en het uitreiken van een echt politiekids-hesje, aan de slag gegaan met verschillende opdrachten. De eerste opdracht draaide om jezelf presenteren en het leren aanspreken van een burger. Daarna zijn de kids aan de slag gegaan met een verkeerscontrole in de wijk, waarbij ze meteen hun nieuwe kennis kunnen toepassen. In kleine groepjes hebben zij onder meer een lasercontrole uitgevoerd en zijn automobilisten aangesproken met een rode of groene kaart. Larissa: “Hiermee proberen we ook de omwonenden te betrekken bij dit project. Zij worden aangesproken op hun rijgedrag door hun eigen buurtkinderen. Hopelijk creëren we hier ook een stukje bewustwording mee.”