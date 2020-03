BART!-experiment: eenvoudig melden zonder bellen

BART! is nog een experimenteel systeem. De eerste proeftuinen in Den Haag zijn gebruikt om het meldingsplatform uitgebreid te testen en in de toekomst verder te ontwikkelen, zodat het platform beter aansluit bij de behoefte van bewoners. ‘Een bewoner kan met BART! zelf kiezen wanneer en op welke manier hij contact opneemt met de politie’, vertelt de Haagse inspecteur wijkzorg politie Mart Spruijt. ‘Dat werkt drempelverlagend, want een bewoner kan ons dan via meer verschillende kanalen bereiken, dan alleen via het huidige 0900-8844 nummer. Een ander voordeel is dat het systeem van BART! filters heeft, waardoor een bericht over een losse stoeptegel niet meer bij de politie binnenkomt maar automatisch naar de gemeente gaat. En als er een overlastmelding bij de politie binnenkomt hebben we meteen de locatiegegevens van bewoners, zodat we sneller kunnen ingrijpen.’