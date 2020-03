Drie aanhoudingen in brandonderzoek Laan van Wateringse Veld

De brand vond woensdagavond 1 januari 2020 plaats aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag. Meerdere voertuigen brandden volledig uit op een afgesloten parkeerterrein. Mensen in de bovenliggende appartementen kwamen daarbij in levensgevaar en moesten worden geëvacueerd. Meerdere mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.



Een groot team van rechercheurs, een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO), startte een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Dit onderzoek leidde tot de aanhouding van een 23-jarige man uit Den Haag. De man wordt ook verdacht van twee eerdere autobranden in de nacht van oud en nieuw, deze voertuigen stonden in de omgeving van de Laan van Wateringse Veld. Een 19-jarige man en 21-jarige man uit Den Haag zijn aangehouden op verdenking van medeplichtigheid bij de grote brand op woensdagavond 1 januari.