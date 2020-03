Drie minderjarigen aangehouden voor steekincident

Direct na het incident nam de politie aangifte op en getuigenverklaringen af. Ook stelden ze camerabeelden veilig. Toen agenten de beelden bekeken, herkenden ze de drie verdachten. In overleg met de officier van justitie, hielden agenten dinsdag drie maart twee 14-jarige jongens in Groningen en woensdag vier maart een 14-jarige jongen uit Leek aan. Paul van Zwieten, teamchef basisteam Groningen Centrum: ‘Dergelijke incidenten nemen we met hoge prioriteit op. Dat zulke jonge verdachten met een groot mes op zak lopen, vinden we zorgelijk. We weten immers dat wapenbezit tot wapengebruik leidt, dat laat dit incident maar weer eens zien. Daarnaast weten ook dat minderjarige verdachten vaak te maken hebben met complexe en langdurige problematiek op verschillende vlakken, thuis en op school bijvoorbeeld. Daarom werken we in een persoonsgerichte aanpak nauw samen met gemeente en Openbaar Ministerie.

Binnenstadverbod

De jongens zijn inmiddels verhoord. De twee verdachten die geen mes hebben gebruikt zijn donderdag heengezonden. De verdachte die het mes heeft gebruikt, is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze heeft bepaald dat hij onder strikte voorwaarden in vrijheid kan worden gesteld, onder andere toezicht van de jeugdreclassering, huisarrest en een verbod om in de binnenstad te komen. Gelet op de nog jonge leeftijd van verdachte, is het gebruikelijk dat de verdachte onder voorwaarden wordt vrijgelaten, omdat minderjarigen zo kort mogelijk in de cel moeten doorbrengen. In de komende tijd maakt de politie het dossier compleet. Daarna zal het Openbaar Ministerie beslissen of de verdachten voor de rechter moeten verschijnen.