Grote internationale heroïnelijn opgerold

Eind 2018 werd een partij 300 kilo heroïne aangetroffen in Italië, Genua, die de bestemming Roosendaal had. De informatie werd gedeeld met de politie in Nederland en een rechercheonderzoek werd gestart. Al snel werd duidelijk dat een 44-jarige man uit Dordrecht een belangrijke facilitator was in Nederland. Hij regelde bedrijfspanden en zorgde voor de juiste lading (deklading) om de heroïne te vervoeren. Voor de Landelijke Recherche en het Landelijk Parket werd al snel duidelijk dat hij een zeer belangrijke schakel was in de smokkel. Een groot aantal partijen, variërend van 100 tot enkele honderden kilo’s werden onderschept in Nederland en tussentijds werden hier verdachten voor aangehouden.