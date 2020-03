Mannen aangehouden na steekincident

Hij is inmiddels verhoord en werd afgelopen dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Voorlopig zit hij vast. Drie andere jongemannen uit Maastricht, eveneens betrokken bij de mishandeling, zijn aangehouden ter zake mishandeling.

Rond 06.00 uur die ochtend werd het alarmnummer gebeld. De melder gaf aan dat er nabij de Markt een man werd mishandeld door een groep personen. Het slachtoffer had naast steekwonden ook verwondingen aan het gelaat. Hij is in een ziekenhuis behandeld en is inmiddels hersteld van zijn verwondingen.