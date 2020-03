Politie zoekt getuigen van een steekincident in Geleen

Het voorval werd anderhalf uur later door het slachtoffer, een 28-jarige inwoner van Geleen, zelf gemeld bij de politie in Sittard. Naar eigen zeggen was hij eerst naar het ziekenhuis gegaan om zich aan een opgelopen wond te laten behandelen.

De politie heeft ter plekke een onderzoek ingesteld maar heeft nog niet kunnen achterhalen wat er precies is voorgevallen. Daarom worden getuigen opgeroepen om contact op te nemen met de politie via het nummer 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via het nummer 0800-7000.