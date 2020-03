Mannen proberen vrouw te beroven

Dat gebeurde aan de Opal, in de wijk Boomgaarden in Wageningen. De melding kwam rond 18.15 uur binnen, waarna agenten snel ter plaatse gingen. De daders waren er vandoor en niet meer te vinden. Ze hebben geen buit kunnen maken. Het slachtoffer is ongedeerd gebleven.

We zijn nu op zoek naar mensen die iets gezien hebben dat kan helpen bij het vinden van de daders. Wie heeft er twee mannen gezien tussen 17.30 en 18.30 in de omgeving van de Opal, die mogelijk iets te maken kunnen hebben met deze zaak? Wie woont er in deze buurt en heeft camerabeelden waarop de daders mogelijk te zien zijn? Vermoedelijk gaat het om twee mannen van rond de 20 jaar oud.

Hebt u iets gezien of hebt u informatie om te delen met de politie? Bel dan via 0900-8844.

(2020103451 SK)