Hanen gedumpt; getuigen gezocht!

Heeft u informatie die onze dierenpolitie kan helpen bij dit onderzoek? Deelt u dit a.u.b. met onze collega’s via het Meldpunt van de dierenpolitie via telefoonnummer 144 of via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melding doen kan via Meld Misdaad Anoniem: tel.nr. 0800-7000.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020043921 bij.

Zie bijgaande foto met de aangetroffen hanen. Herkent u deze hanen? Neem dan contact op met de dierenpolitie.



