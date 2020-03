Auto na verkeersruzie beschoten op N206

Verkeersruzie

Rond 21.30 uur ontving de politie een melding van een bestuurder dat hij was beschoten op de N206. Hij zei te zijn afgesneden door een blauwe BMW 1-serie, waarna hij al rijdende een schot hoorde en een vuurwapen zag. Na de schietpartij heeft de auto met hoge snelheid de afslag Noordwijk genomen richting Voorhout. Hier zijn vermoedelijk een aantal verkeersovertredingen begaan. De politie heeft een helikopter ingezet, maar de auto en de inzittenden vooralsnog niet kunnen vinden.



Onderzoek

Een deel van de weg ter hoogte van de Wassenaarseweg in Katwijk is gisteravond voor nader onderzoek afgesloten. Hierbij is een speurhond ingezet. Er zijn geen hulzen aangetroffen. Ook was er geen beschadiging van de beschoten auto te zien.



Signalement

De politie is op zoek naar de auto en beide inzittenden. In de blauwe BMW 1-serie zaten twee mannen. De bijrijder met het wapen was licht getint. Het signalement van de bestuurder is onbekend.



Getuigenoproep

Heeft u gisteravond iets gezien of gehoord, of meer informatie? Dan komen we graag in contact met u. Dit kan via het nummer 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via 0800-7000.