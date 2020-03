Woningoverval Valthestraat Den Haag

Er wordt rond 22.45 uur meerdere keren aangebeld aan de Valthestraat door ogenschijnlijk één persoon met een pakketje in de hand. Bij opening van de voordeur blijken drie mannen met gezichtsbedekking voor de deur te staan. Er ontstaat een worsteling waarbij de overvallers het huis binnengaan en een voorwerp als wapen gebruiken. Twee bewoners raken hierbij lichtgewond.



Op de vlucht

De verdachten slaan op de vlucht door het harde gegil van de bewoners. Het is onduidelijk of ze iets uit de woning hebben meegenomen. Ze rennen vermoedelijk richting de Dedemsvaartweg.



Getuigenoproep

De politie is op zoek naar de overvallers. De drie mannelijke verdachten droegen donkere kleding. We komen graag in contact met getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van de overval. Heeft u informatie? Dan kunt u contact opnemen met de politie via het nummer 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via 0800-7000.