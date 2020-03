Gewapende man overvalt snackbar Hendrik Ido Ambacht

Even voor 21:30 uur kwam de melding van de overval. Een donker geklede man kwam de snackbar binnen, bedreigde het aanwezige personeel en loste twee schoten. Hij ging er vandoor met de kassalade met daarin een onbekend geldbedrag. Buiten stapte hij in een gereedstaande grijze Audi A4 met de bestuurder nog achter het stuur en het tweetal reed weg. Toegesnelde agenten spraken met getuigen en deden sporenonderzoek, maar konden helaas nog niemand aanhouden.



Signalement

De overvaller is een man met een Aziatisch uiterlijk van ongeveer 1.70 m lang. Van de bestuurder van de grijze Audi is geen signalement bekend. Was u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u andere informatie? Bel dan met de recherche van district Zuid-Holland-Zuid op 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.