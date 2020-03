Automobilist na wilde achtervolging gearresteerd

De vluchtauto reed daarna over de N285 richting Zevenbergen. In een woonwijk met een 30 kilometer zone reed de automobilist met een snelheid van zeker honderd kilometer per uur. Tot dan toe reed steeds een politieauto achter deze vluchtauto. Hierna verloor de politie deze auto uit het zicht. Op de Toutenburg verloor de man de macht over het stuur, reed door een hek en kwam in een tuin tot stilstand. Hij zette het daarna op een lopen, waarbij meerdere politie-eenheden bij de zoektocht werden ingezet. Hierbij werden ook een politiehelikopter en een politiehond ingezet. Rond 10.05 uur werd de vermoedelijke bestuurder in een woning aan de Zoetendaal gesignaleerd. Hij werd op straat aangehouden. Het bleek te gaan om een 35-jarige man uit Rijsbergen. Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht en wordt zaterdag verhoord.