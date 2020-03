Man die met mes dreigt aangehouden

Tilburg - De politie heeft vrijdag 6 maart 2020 omstreeks 16.15 uur in de wijk Stokhasselt in Tilburg Noord een 56-jarige Tilburger aangehouden ter zake bedreiging en de Wet Wapens en Munitie omdat hij in de straat voor zijn woning luid schreeuwend rond gelopen zou hebben met een groot mes in zijn handen. Dit kwam bedreigend over op buurtbewoners.