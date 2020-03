‘Vertrouwen winnen is in dit wereldje belangrijk’

In Den Haag zijn er tussen de legale sekspanden ook kamertjes waar het moeilijker is om toezicht te houden op vrouwen en meisjes die seksueel worden uitgebuit. Toch probeert Danielle zoveel mogelijk met ze in contact te komen. Ik ga soms langs en drink een bakkie met ze. ‘We hebben het eerst over koetjes en kalfjes. Dat doe ik vaker, en altijd samen met een collega. Na een tijdje beginnen ze je te kennen. Dan laat ik ze merken dat de situatie waarin zij zitten niet veilig is en dat wij ze samen met hulpverleningsorganisaties een uitweg kunnen bieden. ‘Vertrouwen winnen is in dit wereldje echt heel belangrijk. Veel vrouwen zijn bang. Of omdat ze illegaal in Nederland verblijven of omdat ze worden bedreigd door hun pooier.’

Voor dit werk heb je volgens Danielle veel geduld nodig. Een keer heeft ze met praten pas na drie jaar bereikt dat de vrouw aangifte wilde doen. ‘Natuurlijk hoop je dat je de vrouwen uiteindelijk over de streep kunt trekken om aangifte te doen tegen hun pooier. Maar dat is niet het belangrijkste. Het doel is om ze uit de situatie weg te halen en in een veilige omgeving te krijgen, zodat ze weer een normaal leven kunnen opbouwen. Maar niet iedereen kan dat. Een rechtszaak is ook zwaar voor deze vrouwen. Ze moeten hun verhaal voor de zoveelste keer vertellen. En de advocaat van de verdachte spreekt niet altijd even respectvol over deze vrouwen. Soms lukt het wel en dan zie je iemand die diep in de put zit veranderen in een sterke vrouw, die haar leven weer op de rit heeft gekregen. Dit zijn in mijn ogen de echte powervrouwen!’

Waar haar motivatie voor dit werk vandaan komt, weet Danielle niet precies. Maar duidelijk is dat ze al tijdens haar opleiding aan de Politieschool getrokken werd door deze kwetsbare groep in de samenleving. ‘Ik liep een keer een dag mee met prostitutiecontrole en het wereldje fascineerde mij meteen.’ En dat bleef zo. Ze doet het werk inmiddels al 18 jaar.