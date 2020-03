Getuigen gezocht overval Scoopstore Eindhoven

Rond 13.50 uur kregen wij een melding van een overval op de Scoopstore winkel aan de Emmasingel in Eindhoven.

Een persoon begaf zich naar de kassa om ogenschijnlijk gewoon af te rekenen. Al snel werden zijn echte intenties duidelijk. De man sprak de caissière aan en vertelde dat hij een wapen bij had en dat hij geld wilde zien. Toen hij daarop zijn zin kreeg heeft de man rustig de winkel verlaten in de richting van de Vrijstraat.

De overvaller was in heel zijn voorkomen erg kalm en berekend. Hij sprak rustig en probeerde niet op te vallen zodat andere klanten helemaal niets hebben opgemerkt van de overval.

Signalement:

Man

1.65-1.70 meter groot

Beetje gezet postuur

55-60 jaar

Grijs dun haar, enigszins kalend

Gezicht was ongeschoren

Beige/ gele jas kort model

Zwarte jogging broek

Witte sokken die hij over zijn joggingbroek droeg

Sneakers, donker van kleur.

Wij zijn op zoek naar deze overvaller en horen graag als jij meer weer over deze overval. Heb jij iets verdachts gezien voorafgaand, tijdens of na de overval laat dan wat van je horen via onderstaand tipformulier. Bellen kan ook via 0800-8844. Wil je liever anoniem blijven dan kun je bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0900-7000

De overval heeft een behoorlijke impact gehad op de medewerkers. We willen je dan ook vragen om te helpen om deze overvaller op sporen zodat we recht kunnen doen aan de slachtoffers.