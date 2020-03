Getuigen gezocht van overval in Zaandam

De twee personeelsleden werden buiten de winkel op het plein -vlak voor de bloemenwinkel- overvallen door twee onbekend gebleven daders. Een van de personeelsleden werd hierbij door een van de daders hard op zijn hoofd geslagen. Dit slachtoffer moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd ter behandeling van zijn verwondingen. Dit 18-jarige personeelslid liep hoofdletsel op. Het andere personeelslid, een 54-jarige vrouw, bleef lichamelijk ongedeerd.

Van beide daders is een summier signalement bekend:

Dader 1 – de man die heeft geslagen was ongeveer 190 cm lang en droeg een korte, donkerkleurige jas

Dader 2 –­ lange man, lengte onbekend en ook hij droeg een donkere jas.

Een of beide daders sprak met een Arabisch accent.

Beide daders vertrokken met buit in onbekende richting.

Vragen aan het publiek

Direct na de melding van deze overval heeft de politie een onderzoek ingesteld.

De recherche is in dit onderzoek nog op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts hebben gezien zondagavond tussen 19.30 en 20.15 uur in de omgeving van het winkelcentrum ’t Kalf aan de Drielse Wetering.

* Heeft u iets verdachts gezien zondagavond in of nabij het winkelcentrum? Belt u dan met 0900-8844

* Heeft u andere informatie die de recherche kan helpen met het vinden van deze daders? Belt u dan met 0900-8844

* Heeft u informatie, maar wilt u anoniem blijven? Belt u dan a.u.b. met Meld Misdaad Anoniem, via tel.nr. 0800-7000.

2020046742