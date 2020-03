Verdachte schietincident Sint Pancras aangehouden

Omtrent dat incident is eerder het volgende bericht getweet: Op de Bovenweg in SintPancras is rond 15.15 uur een conflict geweest. Bij dit conflict is mogelijk geschoten. Dit onderzoekt de politie nu. Geen personen gewond. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.

Na recherche-onderzoek is een 19-jarige man uit Sint Pancras aangehouden voor zijn betrokkenheid in dit onderzoek. De verdachte is ingesloten in het cellencomplex. De politie is nog op zoek naar getuigen van het conflict op de Bovenweg. Mocht u nog niet met de politie hebben gesproken wilt u dan contact leggen via 0900-8844?

2020046599