Vijf automobilisten onder invloed van drugs

* In Schagen werd in de nacht van zondag op maandag rond 04.00 uur op de Grotewallerweg een 38-jarige Schagenaar aan de kant gezet van wie het vermoeden bestond dat hij onder invloed van drugs aan het rijden was. Na het afnemen van de speekseltest, werd duidelijk dat de man onder invloed verkeerde. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, waar een bloedblok werd afgenomen.

* Op de A4 in de Haarlemmermeer werd in diezelfde nacht rond 01:50 uur een 20-jarige man uit Koudekerk aan den Rijn gecontroleerd op het rijden onder invloed. De afgenomen speekseltest wees uit dat hij onder invloed van drugs in de auto had gereden. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Hoofddorp voor de afname van bloed. Hierna werd hij verhoord.

* Zondag aan het begin van de avond werd een 24-jarige Amsterdammer tijdens een surveillance aan de kant gezet op de Lorentzkade in Haarlem. Omdat de politie vermoedde dat de man tijdens het rijden een joint aan het roken was, werd bij hem een speekseltest afgenomen. Hieruit bleek dat hij onder invloed verkeerde en hij werd meegenomen naar het politiebureau voor een bloedafname.

* Ook op de A8 in Zaandam werd een automobilist gecontroleerd op het rijden onder invloed van drugs. De politie nam bij de man een speekseltest af waaruit bleek dat hij onder invloed was. De man, een 25-jarige Amsterdammer wilde echter geen medewerking verder verlenen. Hierop werd direct zijn rijbewijs ingevorderd en moest hij te voet zijn weg vervolgen, met een proces-verbaal op zak.

* Op de Lindenlaan in Enkhuizen werd zondagmiddag rond 15.00 uur een 47-jarige inwoner van Grootebroek aan de kant gezet. In zijn auto werden meerdere blikjes bier aangetroffen en hij bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Ook werd een speekseltest bij de man afgenomen: deze wees uit dat de man ook onder invloed van drugs verkeerde. Een arts nam bij hem een bloedproef af.

Tegen bovenstaande automobilisten wordt proces-verbaal opgemaakt.

Hier vindt u meer informatie over het rijden onder invloed van drugs: