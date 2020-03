Miljoen euro aan namaakartikelen onderschept

De inkoopwaarde van de kleding ligt volgens de politie vermoedelijk op ongeveer 450.000 euro, de verkoopwaarde gaat richting de miljoen euro. De invallen worden uitgevoerd door rechercheurs van Den Haag en Rotterdam. ‘We hebben de criminelen achter deze vorm van ondermijning een grote klap toegebracht. Uiteindelijk hebben we in zes boxen nagemaakte artikelen gevonden. Drie boxen waren ingericht als complete winkels inclusief paskamers’, aldus de coördinator veel voorkomende criminaliteit die de actie heeft opgetuigd.



Meld misdaad anoniem

Terwijl de agenten bezig zijn om meerdere boxen uit te ruimen komt er een melding binnen via Meld Misdaad Anoniem. De tip zorgt er voor dat agenten in een andere opslagbox in hetzelfde pand nog een ingerichte winkel vol namaakartikelen vinden. ‘We hebben echt een grote partij van de markt kunnen houden. Daarnaast werd de kracht van Meld Misdaad Anoniem wederom duidelijk.’ Er werden geen verdachten aangehouden. De huurders van de boxen worden binnenkort uitgenodigd op het bureau. Heeft u het vermoeden dat er in uw omgeving namaakartikelen worden opgeslagen of verhandeld, dan kunt u dit melden via 0900-8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



Ondermijning

Ondermijning is een complex probleem dat deels zichtbaar en (groten)deels onzichtbaar is. De gevolgen voor de samenleving zijn echter groot. De samenleving moet weerbaar gemaakt worden tegen ondermijnende criminaliteit. Het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en het weerbaar maken van de samenleving is niet alleen een taak van de politie, maar van de gehele samenleving. Overheidsinstellingen, private partijen en burgers moeten en kunnen samen een vuist maken tegen ondermijning. Of beter nog, ondermijning voorkomen!