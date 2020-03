Verdachte aangehouden voor ramkraak drogist

Omstreeks 22.30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er op de De Kempenaerstraat een auto tegen de gevel van de drogisterij was gereden. De auto was daarna weggereden in de richting van de Geversstraat. Er was onder andere parfum buitgemaakt. Mede dankzij verklaringen van oplettende getuigen, kwam de identiteit van de nu aangehouden verdachte aan het licht. Hij werd maandag 9 maart door rechercheurs aangehouden in de penitentiaire inrichting waar hij inmiddels vast zat en een gevangenisstraf uitzit voor meerdere vermogensdelicten. Hij heeft zijn betrokkenheid bij de ramkraak inmiddels bekend.