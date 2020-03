Man schiet op Cordell Hullplaats

Het was omstreeks 3 uur ’s morgens toen de politie de melding kreeg dat er vuurwerk zou worden afgestoken op de Cordell Hullplaats. Volgens de melding zouden vier jongeren vuurwerk op straat gooien, alcohol drinken en ruzie maken. Agenten troffen in de straat twee mannen aan die vertelden dat zij beschoten waren. De 23-jarige Vlaardinger en de 31-jarige Rotterdammer wilden iemand bezoeken en klopten en belden aan bij de betreffende woning. Er werd niet direct open gedaan, maar even later kwam een hen onbekende man naar buiten en die bedreigde beiden met een vuurwapen. Vervolgens vuurde de onbekende man. De 23-jarige Vlaardinger werd indirect geraakt door een projectiel en liep daarbij een bloeduitstorting op. De politie verrichte ter plekke sporenonderzoek en buurtonderzoek. Het onderzoek naar het incident en de verdachte wordt voortgezet.

Foto: stockfoto politie