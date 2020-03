Man met mes overvalt tankstation

Het is even na acht uur ’s avonds. De 21-jarige Rotterdamse staat net sigaretten bij te vullen als de man het tankstation binnenstapt. Hij liep naar de balie en daar haalde hij een groot mes tevoorschijn. Hij sloeg met het mes op de kassa en eiste dat de vrouw het geld van de kassa in een tas deed. Vervolgens verliet hij de zaak.



De politie doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Heeft u zondag rond acht uur ‘s avonds iets gezien in de omgeving van het tankstation of heeft u informatie die van belang kan zijn, neem dan alstublieft contact op met het overvallenteam van de politie Rotterdam via 0900-8844 of onder laat uw tip achter op onze website www.politie.nl.