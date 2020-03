Anonieme tip leidt naar hennepkwekerij

De politie ontving een anonieme tip over de aanwezigheid van een mogelijk hennepkwekerij op het eerdergenoemde adres. Toen de politie naar de woning ging, merkte zij dat alles verduisterd was. Ook werd er een henneplucht waargenomen. Hierop werd besloten om naar binnen te gaan. Eenmaal binnen werd een kwekerij met 201 planten aangetroffen. De stroomvoorziening was volgens de netbeheerder levensgevaarlijk aangelegd, waardoor de kans op brand groot was. De bewoner werd aangehouden en de kwekerij werd geruimd.