Snorder aangehouden tijdens actie

Een snorder is een persoon, die niet in het bezit is van een taxivergunning en desondanks personenvervoer tegen betaling met een auto verricht. Deze persoon is niet in het bezit van een taxivergunning en pleegt zodoende broodroof t.a.v. de plaatselijke officiële reguliere taxibranche waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Bovendien dekt de reguliere autoverzekering niet het vervoeren van personen tegen betaling waardoor bij een aanrijding dit grote risico’s heeft voor de passagiers. Een snorder maakt zich schuldig aan een misdrijf inzake de Wet Personenvervoer in combinatie met de Wet Economische Delicten.