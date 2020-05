Moeder en verloren zoon na 25 jaar herenigd

José: ‘Al snel kregen Angelo en ik goed contact via de mail. Hij vertelde me meer over zijn achtergrond en verhaal. Hij wilde zijn moeder zo graag leren kennen, maar vond het ook spannend en was onzeker over het contact met de politie. Uiteindelijk heb ik zijn moeder gevonden, ze woont nog steeds op dezelfde locatie in Limburg. Ook zij wilde dolgraag contact met haar verloren zoon, maar ze was onzeker over hoe dat zou gaan.’