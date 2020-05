Fraude via WhatsApp: 24 verdachten aangehouden

De dader vraagt het geld over te maken op een bankrekening. Het slachtoffer denkt dat het de rekening van de bekende is. In dit onderzoek zijn bedragen tussen de 500 en ruim 10.000, - euro overgemaakt. Het totale bedrag waar zicht op is gekregen is 75.000, - euro.

Het rekeningnummer is in werkelijkheid van een geldezel, iemand die zijn of haar rekening laat gebruiken door criminelen. Je rekening laten gebruiken voor fraude, of het geld opnemen van zo’n ter beschikking gestelde rekening is strafbaar. De verdachten die de afgelopen weken zijn aangehouden zijn na verhoor weer vrijgelaten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.